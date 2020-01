17 ene 2020

Alexandra Pereira sigue en el top de las influencer nacionales por looks como este: una combinación fantástica de colores y texturas que derrocha estilo por los cuatro costados. La verdad: no entendemos cómo no se nos había ocurrido antes. El contraste entre el tacto amoroso del borrego y la frialdad brillante de la piel es una fantasía de moda. Pero, además, Lovely Pepa hace verdadera magia con los accesorios, desde su inseparable bolso de la nueva colección de Prada hasta el sombrero de ala ancha de Zara (agotadísimo) y, por supuesto, sus inseparables gafas de sol. Queremos este outfit y lo queremos ya.

Ahora es el momento perfecto para recorrer las rebajas del low cost en busca de una chaqueta de borrego color crema o blanco roto con la que clonar este look de Alexandra Pereira. Si tienes suerte con las tallas, quizá encuentres un chollo. Lo mismo ocurre con los pantalones de efecto piel: es más fácil que los encuentres ya en nueva colección porque los descuentos están arrasados. En todo caso, son dos inversiones a largo plazo. Se seguirán llevando el año que viene.





Por suerte, sí puedes conseguir exactamente la misma chaqueta que lleva Alexandra Pereira, porque no es tan cara como parece. De hecho, podría ser una sofisticada prenda del lujo, pero no: es de la colección de invierno de la marca de streetwear Collusión que encuentras en Asos. En el contexto urbano pasa un poco desapercibida, pero la influencer la reinterpreta en su chic habitual de una manera fantástica. Además, no es nada cara: cuesta 62,99 euros. ¡Nos la llevamos!