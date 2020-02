6 feb 2020

En realidad, no somos muy de gabardinas. Si hace frío, preferimos un buen abrigo, y si hace calor, apostamos por una blazer. Hasta que hemos visto las trench y gabardinas de la última colección de Sfera, y queremos comprárnoslas todas. Aunque de momento no vamos a poder, porque dos de las tres están agotadas.

Y no hay nada más que verlas para entender por qué han volado de la web de la firma de El Corte Inglés, e imaginarse que la superviviente no lo será por demasiado tiempo. Cinturones con elegantes hebillas, volantes y botones XL son las guindas para diseños sofisticados que no podemos esperar a llevar a nuestros estilismos.

Blanco impecable.

La estrella de los trench, y no hay nada más que ver las imágenes de la campaña para corroborarlo, es una prenda preciosa en color blanco con cinturón de hebilla de hueso y bolsillos frontales con solapa. Cuesta 79,99 euros y la lista de espera está abierta en la web.

Vistoso y original, auqnue también un poco mantel.

Lo mismo sucede con la trench de cuadros azules y camel sobre fondo blanco. El cinturón tiene cierre de lazada y los bolsillos quedan a los lados. Cuesta 69,99 euros y es perfecta para las amantes de los tonos pastel y beige.

No sabemos si es muy práctico a la hora de atarse, pero es precioso.

La última gabardina que ha llegado al catálogo de Sfera es una original prenda con volante delantero junto a los ojales del cierre de botones. Tiene un precio de 59,99 euros y está disponible en las tallas S y M.

Y tú, ¿te apuntas a las nuevas trench de Sfera?