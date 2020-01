20 ene 2020

Ojo con Victoria Federica. Ya lo avisamos hace meses, se está convirtiendo en toda una influencer. La útlima prueba la tenemos con su look de este fin de semana, cuando asistía junto a sus amigos instagramers María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo, a la pasarela sevillana We love flamenco. Su look no nos ha pasado desapercibido y nos ha confirmado lo que ya sabíamos: el chaleco va a ser la prenda que añada un extra de estilo a nuestros looks de invierno. Ella es muy fan -también Grace Villarreal, que se hizo con uno de las rebajas de Sfera- y ahora nosotras también lo somos.

Victoria Federica acudía a Sevilla a la pasarela We love flamenco con sus amigos influencers María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo. pinit

Victoria Federica elegía un look muy en su línea cómoda e informal, con unos vaqueros de Zara beige de cintura alta, una blusa estampada en blanco y negro y un chaleco fluido tipo trench. Como calzado, unos botines negros de tacón medio. Los vaqueros los tenemos localizados y son uno de los modelos que más han triunfado en la firma de Inditex desde este pasado verano, cuando hasta Sara Carbonero llevó su versión en color amarillo. Cuestan 29,95 euros, son de tiro alto con el bajo deshilachado y hay disponibilidad en todas las tallas, de la 34 a la 42.

Estos son los vaqueros de Zara que ha llevado Victoria Federica a la pasarela We love flamenco. Cuestan menos de 30 euros y aún están disponibles en todas las tallas. pinit

No es la primera vez que la sobrina del Rey apuesta por el chaleco para sus looks, tanto del día a día como para acudir a algún evento. Ya lo hizo el pasado mes de agosto cuando fue, junto a su madre y su abuela Sofía a ver al rey emérito Juan Carlos tras su operación de corazón, y lo ha vuelto a hecer (del mismo estilo pero en otro tono) para la pasarela flamenca de este fin de semana.

Sí le queremos copiar el look y aunque el chaleco que lleva no lo hemos encontrado (seguramente sea de la temporada pasada) hemos dado con uno de nueva colección de Zara que nos va a apañar el invierno. Es de paño, armado y con cinturón, cuesta 59,95 euros y no lo pensamos dejar escapar.

Este es el chaleco de Zara perfecto para copiar el look de Victoria Federica. Cuesta 59,95 euros y hay dos tallas disponibles. pinit

Aún es joven y puede que sea también pront para afirmarlo pero nos encanta el estilo desenfadado de este futura -o ya presente- infleunecer, Victoria Federica.