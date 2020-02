7 feb 2020

Es como si nos hubiera leído la mente. Stradivarius acaba de lanzar la colección de San Valentín más estilosa y bonita de la que tenemos recuerdo. Tiene todo lo que necesitamos: camisetas con mensaje y dibujo súper cool: las minifaldas más apetecibles que existen ahora mismo en todo el low cost; una falda midi irresitible y un vestido de lo más cuqui. Todo, sin caer en las señas de identidad más previsibles del día de los enamorados, como los corazoncitos o el exceso de rosa. De hecho, nuestro look favorito no puede ser más rock'n'roll. Combina una biker (25,99 euros), una minifalda de lunares con un fruncido espectacular (19,99 euros) y una camiseta que pone "Oh, Pretty Woman" (12,99 euros). Una fantasía.

La camiseta más bonita de la colección San Valentín de Sradivarius está dedicada a "La guerra de las galaxias".

En realidad, tenemos el corazón dividido entre ese primer look en blanco y negro, y la versión rosa de la minifalda drapeada de lunares. Vamos a tener que hacernos con las dos, porque este look con la camiseta más chula de la colección, un homenaje a "La guerra de las galaxias" con un casi beso entre la princesa Leia y Han Solo, nos maravilla. No es nada caro: la camiseta sale por 12,99 euros.

El look más cool de la colección de San Valentín de Stradivarius.

En una clave mucho más clásica, este look es ideal para las que prefiráis no mostar tanta pierna. La falda midi y plisada de lunares (25,99 euros) tiene un vuelo y un movimiento maravilloso, pero funciona tan estupendamente gracias a la camiseta (obligatoriamente negra, sale por 12,99 euros) y, sobre todo, las botas cowboy blancas (49,99 euros). Este es, probablemente, el look más cool de toda la colección.

Vestido largo con las mangas ligeramente abullonadas de Stradivarius.

No podíamos dejar pasar la última prenda de lunares de la colección San Valentín de Stradivarius, un vestido midi de lunares blancos sobre fondo negro y con las mangas ligeramente abullonadas (17,99 euros). Acompañando del bolso bandolera rosa y las botas blancas queda fantástico. Cómodo, femenino y súper tierno.