9 feb 2020

¡Tic, tac, tic, tac! Las horas pasan y cada vez queda menos para que de comienzo la alfombra roja de los Premios Oscar. Sospechamos que los Premios Independent Spirit Awards nos han dado alguna pista de qué llevarán las celebrities en la 'red carpet', pero si no es así, creemos fervientemente que los looks de los actos previos encierran alguna que otra clave en lo que se refiere al secreto mejor guardado de las actrices: su estilismo. Y parece que Penélope Cruz nos está queriendo decir algo con el traje de Chanel que ha elegido para asistir a la fiesta pre-Oscar de la maison francesa.





VER 60 FOTOS Los vestidos más bonitos de la historia de los Oscar

Aunque Karl Lagarfeld no era precisamente fan del rosa -todos nos acordamos de aquel "Think pink but don't wear it"- parece que los años le han quitado la razón a esta sentencia. Tanto es así, que en las últimas temporadas ha sido casi, uno de los tonos insignia en las colecciones. Ahora, una de las musas de estilo de la firma, lo luce con más elegancia que nunca en 'total looks' que nos teletransportan a la ciudad del algodón de azúcar.

Con unas plataformas doradas, un bolso del mismo tono y una coleta alta, Pe se personaba en una de las últimas fiestas pre-Oscar celebrada ayer. ¿Será el rosa uno de los colores tendencia de 2020? Todo apunta que sí.

Aunque la actriz no recibirá ningún premio en esta gala, sí que lo entregará. Gracias al desliz de Pedro Almodóvar en los Goya, pudimos saber que la protagonista de 'Jamón Jamón' será la encargada de entregar el galardón a 'Mejor película Internacional'.

¿Qué opinas del estilismo? ¿Crees que será el color elegido por Pe para la alfombra roja? Solo el tiempo dirá...