11 feb 2020

Si hace unos días demostraba que el fucsia puede ser tu mejor aliado con una americana de Asos, ahora lo ha vuelto a hacer pero apostando por el amarillo. Dicen que es el color de la mala suerte y a veces parece demasiado atrevido, sin embargo la influencer ha dejado claro que puede ser una opción perfecta para San Valentín. Si buscas un modelo original y ya has echado un vistazo a la que Kaia Gerber ha llevado sin espalda o la de leopardo de Nagore Robles, atenta a esta que ha compartido Dulceida... ¿Te atreves con ella?

Estamos más que habituadas a asociar el rojo y el rosa al día de los enamorados, sin embargo también es posible celebrar ese día con colores llamativos como el amarillo. El 14 de febrero puede ser el día perfecto para arriesgar y, celebres como celebres el amor, es un buen momento para apostar por un look sofisticado. Y esta propuesta de Dulceida una opción ideal.

Se trata de un look protagonizado por una blazer amarilla de corte oversize de Asos. "Estoy obsesionada con las blazers XXL", comentó Dulceida en su publicación de Instagram. Y no es para menos, porque este estilo masculino es lo más. La prenda ya no está en la web de Asos, pero ella misma ha propuesto una muy similar con botones negros de la misma firma que cuesta 66,99 euros.

Dulceida la combinó con un look cómodo y casual y con prendas básicas, dando así todo el protagonismo a la maericana. Unos jeans claritos de talle alto de Topshop (55 euros) y una camisa blanca de Primark (10 euros) completaban este estilismo al que añadió también unas gafas de sol de Versace y bolso de Dior. ¡Nos encanta!