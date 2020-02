7 feb 2020

Hay trajes y trajes. Y a pesar de que hemos hablado un sinfín de veces que este conjunto de dos piezas es la opción perfecta para cualquier ocasión, hay algunos modelos que están por encima de otros. Y no, no estamos hablado del diseño morado de Zara viral que influencers como Mery Turiel ya han llevado, ni del polémico de la Reina Letizia ni el de corte oversize de Ana Moya. Nos referimos al traje más sexy que hemos visto hasta el momento. Un modelo con la espalda al aire que ha llevado Kaia Gerber.

La modelo y actriz de 18 años fue fotografiada en Nueva York tras la presentación de su colección para Jimmy Choo. La hija de Cindy Crawford vestía un traje gris perla formado por unos pantalones de corte estrecho y una blazer con ligeras hombreras, solapas y un solo botón. Un conjunto cut-out por sus aberturas en los laterales que firma Alexander McQueen y que combinó con unos zapatos de tacón bajo de estampado de serpiente de Jimmy Choo.

Sin embargo, lo original del traje no residía en los laterales descubiertos, si no en el imponente escote de la espalda. Y es que, la americana de este look de Kaia Gerber dejaba desnuda la parte trasera la modelo, quien lució de maravilla la prenda. Habíamos visto trajes muy originales, con estampados y cortes diferentes, pero sin duda, este de Kaia es el más sexy del momento. Además, la figura y estilo de la joven hacían de este estilismo uno muy elegante y sugerente al que le damos un diez.