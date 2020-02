5 feb 2020

Que dos influencers se pongan de acuerdo con un look es habitual, porque las tendencias son para todas y tú también te has sonrojado cuando has visto a una compañera de trabajo con la misma blusa que acabas de estrenar. Lo que es menos habitual es que las influencers se pongan de acuerdo en la prenda y en el nombre que le dan a la misma. Algo que sucedió el martes, cuando Grace Villareal y Marta Carriedo compartieron en Instagram su estilismo, con una blazer negra, y ambas lo denominaron “el uniforme”.

Hemos navegado en la red y no nos consta que sea oficial que las blazers negras sean el uniforme de las influencers. Pero nos parece estupendo que ellas lo consideren así y, como es habitual en estos casos, procedemos a inspirarnos en sus looks para crear los nuestros. Y lo hacemos con enorme placer, porque ¿a quién no le gusta una blazer negra?

La blazer de Marta Carriedo con botonadura frontal y en las mangas es de Balmain, mientras que Grace Villareal se decantó por una versión más básica de la prenda. Nosotras nos hemos dejado inspirar por los botones de la primera, mientras que la segunda nos ha llevado a buscar (porque la básica la tenemos en el armario) una versión más sofisticada de la propuesta.

En Mango hemos encontrado la mejor aspirante a ser nuestra blazer con botones en el frontal, tal y como nos ha inspirado Carriedo. Con diseño corto y solapas de pico, esta americana con botones diferentes de acabado dorado cuesta 59,99 euros y está disponible entre las tallas 34 y 42. En Zara tampoco se han quedado cortos, y han lanzado una blazer en la que los botones se distribuyen como los de Carriedo y todos tienen un acabado similar tipo sello. Disponible entre las tallas XS y XXL, tiene un precio de 79,95 euros.

Mucho más discreta, también en Mango, es esta americana estructurada con doble botonadura, y botones también en la manga, que cuesta 69,99 euros y está disponible en las tallas, S, M y L. Como los botones vienen a tono, resulta más atractiva el otro color con el que Mango ha lanzado este diseño, en azul.

Si lo que buscamos es una blazer negra más discreta que las anteriores, pero también con un toque más elegante, el truco está en el escote. Porque en Mango hemos encontrado esta americana con cuello satén, ideal para llevar sin nada debajo, que sin cambiar demasiado un estilismo habitual, le da un toque muy elegante. Cuesta 39,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Si no te ves capaz de prescindir de las solapas, en Zara tienen esta blazer smoking con solapas y botones satinados a tono, otra propuesta perfecta para los estilismos con blazer más elegantes. Cuesta 49,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Y tú, ¿te apuntas al uniforme de las influencers?