26 nov 2019

Si estás decidida a pedir las Prada Superstar o el Prada Bowling Bag para Reyes, prepárate para una desilusión: solo llegarán a las tiendas 700 unidades de esta, la primera colaboración de dos de las marcas con más hype del planeta. Las zapatillas son un homenaje a las icónicas Superstars de Adidas Originals, creadas en 1969 y conviertidas hoy en un clásico. El bolso remite al 'bowling' clásico de Prada, pero en un tamaño XL que hace alusión a las bolsas del gimnasio que suele facturar Adidas. Lo cierto es que ninguna de los dos diseños supone una revolución. Esta colaboración no se ha detenido tanto en reinterpretar los clásicos como en propulsar materiales y factura. Convertirlos en piezas de lujo deportivo.

pinit prada

Estamos ante el primer lanzamiento de la colección #Pradaforadidas, en la que diseños deportivos acceden a los procesos artesanos tradicionales y a los materiales de alta calidad que la firma italiana lleva desarrollando desde hace 106 años. En las zapatillas, el logo de Prada va acompañado por las legendarias tres franjas y el trifolio y añade el número de serie grabado en la piel de un lateral exterior. En el bolso vemos las dos marcas impresionadas en negro sobre el impecable blanco.





pinit PRADA

Importante: no vas a poder comprar en ningún lugar las dos piezas por separado. Tendrás que adquirir obligatoriamente las zapatillas y el bolso. Saldrán a la venta en una edición limitada a 700 unidades en una selección de tiendas Adidas y Prada, además de en las tiendas online de ambas marcas. Aún no sabemos el precio final del combo, pero tenemos que advertirte de que no será nada barato. La calidad es lo que tiene.