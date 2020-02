20 feb 2020

No podemos ocultarlo: somos súper fans de los vestidos babydoll por los que está apostando, sobre todo, la nueva colección de primavera de Zara. Y estamos seguras de que nos esperan muchísimos diseños que transiten en esta clave inocente y romántica pero con un punto sexy. Tal y como imaginábamos, la primera influencer en caer en la tentación de estos vestidos fluidos ha sido Mery Turiel, a la que ya le veíamos mucha inclinación por las decoraciones híper femeninas en sus looks de invitada. Aunque en sus estilismos para el día suele optar por estilos más prácticos e incluso rockeros, esta temporada tendrá la ocasión de contagiar su estilo diurno con este espíritu romántico. Estos vestidos van a hacer furor.

El vestido babydoll de silueta fluida y volantes en las mangas que lleva Mery Turiel. pinit

Prácticamente todas caeremos en la tentación de los babydoll esta primavera, también porque los vestidos son una de las prendas estrella de la temporada de calor, gracias a que son muy frescos y nos permiten vestirnos en un solo gesto. Sin embargo, conviene tener en cuenta una particularidad de estos vestidos de silueta fluida: son auténticos 'enemigos' de las mujeres con curvas. No funcionan cuando cualquier rasgo corporal (el pecho, las caderas) interrumpe su fluidez vertical. Así que no sufras si no te quedan bien: sencillamente tu estilo es otro.





Detalle del espectacular escote en la espalda del vestido de Mery Turiel. pinit

Si tienes la suerte de tener muy poco pecho, esta tendencia tan influida por el mundo infantil es para ti. Este vestido corto, con escote recto y manga adornada con volantes te sentará maravillosamente. Aún está disponible en Zara, aunque ya no en todas las tallas (las más grandes se han agotado rápidamente). Cuesta 39,95 euros, lleva forro interior y no te lo vas a quitar hasta el final del verano seguro. A por él.