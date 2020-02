21 feb 2020

Confirmamos: llevar las tendencias que triunfaron en pasadas temporadas puede ser tan relevante como lucir las últimas. De hecho, la contratendencia se convierte en la herramienta más inmediata y efectiva para diferenciarse en el Instagram de la moda, donde las prendas virales y los estampados estrella pueden llegar a resultar repetitivos y hasta monótonos. Está pasando con los diseños de estampado animal que arrasaron la pasada primavera. ¿Por qué abandonarlos al fondo del armario, si es precisamente ahora que nadie los lleva cuando más pueden destacar? Sigamos los pasos de Mery Turiel y su chaqueta de tigre: rompamos las reglas de la tendencia.

La chaqueta de tigre que lleva Mery Turiel va perfecta con su total look negro. pinit

En realidad, la chaqueta de tigre que lleva Mery Turiel es una diseño de temporada de la firma Colourful Rebel, pero nos abre la puerta a recuperar muchas prendas de la pasada primavera. Esta Dayanara Tiger Trucker Jacket está disponible hasta la XL por 89,95 euros y está confeccionada en algodón. Queda fantástica sobre un total look negro, como sugiere la marca. Es una prenda con tanta presencia que no requiere mucho más, aunque nos gustaría mucho verla combinada con un estampado floral, por ejemplo.





Los botines de Ulanka que más se pone Mery Turiel estilizan muchísimo la pierna. pinit

Es cierto: ese tipo de experimentos con las combinaciones de color y estampados no son de la liga de Mery Turiel, mucho más sencilla en sus estilismos. De hecho, este look con chaqueta de tigre que nos propone no tiene ninguna dificultad y nos favorece a todas, sin excepción. Nos gustan especialmente sus botines favoritos de Ulanka, un diseño con plataforma que estiliza muchísimo la pierna. No son baratos (59,99 euros), pero te los seguirás poniendo el año que viene. Son una adquisición.