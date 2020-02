24 feb 2020

Cuando hemos visto el look de Vicky Martín Berrocal nos hemos quedado sin palabras. Entre que está cada día más delgada (¿será su nueva técnica de ayuno?) y lo bien que sabe elegir estilismos (siempre a la última), la sevillana no tiene rival. Pero es que cuando hemos visto las etiquetas de la foto y hemos descubierto que el mono es de Primark, ya sí que nos hemos rendido. ¿Cómo se le puede sacar tanto partido a una prenda? Un mono de corte utility en un tejido de efecto piel al que ella le da un nivel que nunca huibiéramos imaginado. ¡Parece que se lo han hecho a medida!

El mono es de la nueva colección de pirmavera de Primark, es de pantalón largo con corte al tobillo, con bolsillos laterales y cinturón del mismo tejido. También lleva bolsillos en la parte superior y cuello camisero, un corte que Vicky resuelve fenomenal con el mono desabrochado para dejar ver una camiseta blanca que rompe con el total look en negro. Aunque la diseñadora adora este color y, como ella mismo ha escrito en las redes, lo dejará 'cuando inventen un color más oscuro'.

Este es el mono de efecto piel de Primark que ha llevado Vicky Martín Berrocal. pinit

Cuesta 30 euros (increíble, sí) y no sabemos la disponibilidad de tallas porque Primark no vende on line. El día que lo haga, acabará con nuestra forma de comprar tal y como la conocemos ahora. ¿Alguien se imagina la magnitud de esos carritos de la compra virtuales?

Con unos botines peep toes de tacón de aguja y un bolso de piel acolchado de Claudie Pierlot, solo podemos aplaudir este estilismo de la diseñadora sevillana. Una vez más, gracias, Vicky, por demostrarnos que no hace falta tener una talla 36 para lucir una prenda low cost mejor que nadie.