Los vimos hace seis meses sobre la pasarela pero no nos hacíamos a la idea de cómo llegaría la tendencia al low cost, pues en principio no parecía al alcance de una mayoría. Y aunque teníamos claro que los top sujetador se iban a convertir en la primera prenda viral en las colecciones de primavera, la verdad es que no nos esperábamos que las marcas consiguieran convencernos a todas para llevarlos. Lo han logrado los diseñadores y estilistas de Zara, autores del combo más interesante que nos están proponiendo las nuevas colecciones ahora mismo: macrocamisa y microtop a juego. Quedan espectaculares.

Uno de los microtops que encontramos ahora mismo en la nueva colección de Zara.

De momento, no podemos comprar ninguno de estos top sujetador sin llevarnos la camisa: la gracia del estilismo radica, precisamente, en que están confeccionadas con el mismo tejido. El primero de los microtops está confeccionado en popelín azul con rayas rojas y lleva tirantes finos ajustables y un diseño tipo bustier, además de un elástico a la espalda para que se ajuste perfectamente.

El microtop superpuesto a la camisa a juego, tal y como nos propone Zara.

Los estilistas de Zara nos sugieren que podemos llevar el top en solitario, por debajo o por encima de la camisa, con lo que se triplican las posibilidades de este fantástico combo. La camisa lleva escote de pico cruzado y la manga por debajo del codo, además de una lazada lateral para cerrarla. Las dos prendas están aún disponibles hasta la talla XXL por 29,95 euros.

El look más contrastado, con la camisa más oversize y un top mínimo.

El segundo combo que nos propone Zara busca el máximo contraste entre una camisa oversize larga y un top mínimo, un sujetador azul a juego. La camisa lleva manga larga y bajo asimétrico y un cierre con botones oculto bajo una solapa. El sujetador cierra con ganchos metálicos a la espada y tiene tirantes finos. El precio es el mismo, 29,95 euros, y también tienes el combo disponible hasta la XXL. Lo dicho: fantasía.