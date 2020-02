26 feb 2020

No descubrimos la pólvora: las americanas siguen siendo una de las prendas clave del armario. De hecho, esta primavera las vamos a llevar con todo: con faldas midi, vestidos, microtops o bermudas. Triunfan en todas las modalidades, desde las más clásicas en negro o azul marino, hasta los cuadros, pero especialmente en los tonos más claros y pastel. Las blazer de color blanco, crema, beis y hueso están presentes en todas las colecciones y en todas las siluetas, pero una de las que más nos ha convencido es esta de H&M que, además, tiene un precio espectacular, 39,99 euros. La silueta es entallada y larga y el diseño incluye botonadura sencilla, solapas de muesca, abertura y botones decorativos.

Seguiremos llevan americanas de cuadros, pero en tonos preferiblemente claros. pinit

Aunque la avalancha de americanas lisas y en tonos muy luminosos es total, siguen presentes en todas las colecciones las blazer de cuadros, aunque en los tonos más claros. Una de las blazers que más nos gustan en este estilo, sobre todo porque tiene una silueta larga que favorece muchísimo y estiliza en las tallas más grandes, es esta. También va forrada y tiene el diseño clásico de este tipo de chaquetas, con solapas de muesta y bolsillos de solapa (H&M, 39,99 euros).

Probablemente la americana más deseada de la temporada sea azul cielo. pinit

Si queremos triunfar absolutamente en la tendencia de temporada, la americana que tenemos que comprar sí o sí es azul cielo. de hecho, las chaquetas de este color están desapareciendo rápidamente de las tiendas del low cost: el traje azul cielo de Uniqlo no duró ni dos semanas en la tienda online. H&M sí tiene aún en todas las tallas, hasta la 50, una preciosa blazer azul cielo que va forrada y lleva doble botonadurra. Además, es baratísima: 29,99 euros.

Otra americana en tono neutro, esta vez con una textura flameada en el tejido. pinit

No queremos dejar pasar la ocasión de destacar esta americana, también en el tono neutro que más se va a llevar en la primavera. No solo posee un color hueso que combina con todos los demás, sino que puede inspirarnos looks monocromáticos súper impactantes. Esta blazer tiene, además, una textura flameada en el tejido que aplica especialmente a esos looks que recurren a un solo tono. Va forrada y tiene un precio diez: 29,99 euros.

Los cuadros siguen presentes en la tendencia de primavera, también en colores vivos. pinit

Las fans de los estampados de cuadros tienen que ver esta última chaqueta, con un príncipe de gales espectacular en un vivísimo tono entre rosa y rojo. Queda espectacular porque por si sola es capaz de levantar cualquier look con básicos en tonos neutros que llevemos. La americana tiene un corte recto, doble botonadura y botones decorativos, y la encuentras hasta la talla 50 en H&M por 39,99 euros. Corre, porque las tallas grandes son las primeras en agotarse.