31 ene 2020

Tamara Falcó no deja de sorprendernos con sus looks. La ganadora de 'MasterChef Celebrity' se ha convertido en uno de los referentes de estilo más buscados y su gran número de seguidores en Instagram lo abalan. Consigue deslumbrar en la alfombra roja como con el look que escogió para los Goya con estilismos más casual para el día a día como este con pantalones campana. Y hasta propone combinaciones que no pasan desapercibidas como la del rosa-rojo. Ahora, ha vuelto a sorprendernos con una camisa muy original de la que ya hemos encontrado su versión más barata.





VER 15 FOTOS Empieza a ahorrar porque vas a quererlo todo de la nueva colección de Zara

Con la intención de enseñar uno de los diseños de la colección que ha hecho en conjunto con Juán Avellaneda, Tamara actualizó su perfil de Instagram. Publicó una imagen en la que aparecía con un traje oscuro de chaqueta y pantalón de lentejuelas que como ella ha explicado se encuentra disponible en la web. Un conjunto que combinó con una prenda que es la que ha llamado realmente la atención. Una camisa blanca con un cuello muy original y que queremos copiar para añadir un toque sofisticado a nuestros looks.

Se trata de una camisa con cuello de arlequín. Un diseño perfecto para combinar con blazers como ha hecho Tamara, o para vestir debajo de un jersey y usarla así como complemento diferenciador. Y sí, Zara tiene la versión low cost. El gigante de Inditex tiene entre todas sus camisa blancas una con el cuello con volantes muy similar a la que ha usado la influencer que cuesta 29,95 euros. Además, este modelo de Zara tiene un volante en el pecho y botones joya. ¡Es ideal!