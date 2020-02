26 feb 2020

La temporada de las BBC ya está aquí y si estás buscando inspiración para tu próximo look de invitada , la fiesta de la XI edición de los Premios Mujerhoy puede ser tu solución. Entre los invitados VIP no faltaron las influencers, que desplegaron sus mejores galas para asistir al evento. María Pombo y su impresionante vestido y María García de Jaime y su original outfit fueron algunas de las más destacadas. A ellas también se unió Paula Ordovás, quien optó por un 'total look' rojo que fue todo un acierto. ¡No te pierdas los detalles!

"Red everything", comentaba Paula Ordovás a través de su cuenta de Instagram durante los preparativos para la gala. Y es que, la influencer apostó todo al rojo para este evento y sin duda ganó y acertó. Paula se coló entre las mejor vestidas gracias a un vestido de Redondo Brand largo y de corte recto. Un diseño con escote palabra de honor que tenía como elemento distintivo unos volantes fruncidos en el pecho.

Para dar un toque de luz al estilismo y acompañar el bonito vestido, Paula optó por unos pendientes XL en forma de flor de su propia firma Mypeeptoeshop y un 'clutch' rectangular calado en color dorado. Además, la instagramer continuó con la sintonía del rojo añadiendo el labial en este color. La melena ondulada con la raya al medio completaban este outfit que, además de ser uno de los mejores de la gala, ha conseguido que el rojo se haya convertido en nuestro color favorito para nuestro próximo look de invitada.