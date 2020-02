21 feb 2020

Por suerte para todas, las reglas de la moda son cada vez más laxas. De repente, la fiebre por las tendencias se convierte, además, en obsesión por todo lo que no es tendencia: nos interesa desmarcarnos de lo obvio casi tanto como lucir lo que se lleva. En la misma onda de romper esquemas, todo lo que habíamos aprendido sobre el color, lo que se puede y no se puede mezclar, queda también obsoleto: las mezclas más imposibles funcionan, sorprendentemente, a la perfección. Solo hay que ver este look de Paula Ordovás que ha arrasado entre sus seguidoras y que hemos puesto en el top five de los estilismos con más estilo del mes en Instagram. Sin rodeos: es un verdadera pasada.

Detalle de la fantástica mezcla de color del look de Paula Ordovás. pinit

En realidad, el estilismo no puede ser más sencillo y práctico. Paula Ordovás lleva uno de sus looks de cabecera: pantalón, camisa y americana. Probablemente el outfit que nos queda bien a todas, sin excepción. La complicación está en que ninguna de las prendas que lleva es básica. El pantalón es de piel efecto cocdrilo, la chaqueta lleva unas hombreras espectaculares y la camisa un estampado súper delicado. Además, la combinación de colores es fortísima. Un choque de trenes cromático.

La americana roja es la prenda cláve del look de Paula Ordovás. pinit

Aunque sea imposible acceder a prendas tan sofisticadas, sí podemos replicar el mix de color que Paula Ordovás pone aquí en juego. La prenda clave es la americana roja, un diseño que en clave básica podemos encontrar fácilmente en el low cost. Queda espectacular sobre una camisa con cualquier estampado azul cielo y doblemente espectacular con unos pantalones granate (Zara tiene unos vaqueros con este mismo tono, por 39,95 euros). Es el color que permite añadir las sandalias en un tono lila intenso y el bolso color fresa, la guinda del look. Moraleja: atrevámonos a mezclar colores. Estilazo asegurado.