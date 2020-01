21 ene 2020

Las variaciones en los looks básicos para el día, esos a los que recurrimos todas quizá hasta todas las semanas, son muchísimas. Sobre todo para las influencers, capaces de mostrarnos cómo la más mínima diferencia en detalles mínimos puede renovar de arriba abajo un outfit, aparentemente, sin sorpresas. Es lo que ocurre aquí con el súper conocido estilismo de americana negra, top blanco y vaqueros. Todo lo que sucede bajo la americana, un elemento que solemos mantener en su versión masculina, influye en el espíritu del look. Paula Ordovás le da un giro súper interesante gracias a una versión oversize de los pantalones jeans. ¿A que no te lo esperabas?

Paula Ordovás combina fantásticamente una camisa totalmente masculina y unos vaqueros oversize. pinit

Lo fundamental de este look de Paula Ordovás es el contraste entre lo masculino y lo femenino. La camisa pertenece al armario del hombre cien por cien y la lleva cruzada en vez de abotonada (detalle importante). Los jeans oversize también tienen un espíritu unisex: no buscan marcar la silueta sino más bien crear un volumen. Sin embargo, los zapatos salón de tacón que asoman bajo el bajo de los jeans y los accesorios joya logran el mix adecuado.

El look completo con vaqueros de Uniqlo de Paula Ordovás. pinit

Como Paula Ordovás es tan menuda, no es nada complicado conseguir el efecto oversize que este look necesita. Atentas sin embargo las que tengáis una talla abundante: no os conviene nada abundar en el volumen, sino al contrario. El vaquero que lleva Ordovás es de una de sus marcas favoritas ahora misma: Uniqlo. Es en sí mismo un pantalón ancho: la pernera es abundante y se va curvando hacia el bajo para conseguir una silueta favorecedora. La cintura es alta y el tejido vaquero es de algodón grueso y aspecto vintage. ¿Lo quieres? Cuesta 39,90 euros. A por él.