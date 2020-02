28 feb 2020

Compartir en google plus

Hemos dicho por activa y por pasiva que un traje es el conjunto imprescindible en tu armario. Sin embargo, este conjunto viene versionado para la primavera cambiando la blazer por el chaleco y ha llegado pisando fuerte. A pesar de que influencers como Tamara Falcó siguen apostando (y ganando) por el traje clásico, el chaleco se ha convertido en el 'must have' de la temporada. Rocío Osorno ya triunfó hace unos días con un modelo que mejora cualquier look básico y ahora se ha vuelto a unir a este tendencia visitiéndolo en un conjunto de Zara.

Rocío Osorno y su tripita de embarazada demostró (una vez más) que tiene un ojo especial para encontrar las mejores prendas de Zara. Y para ella no ha pasado desapercibido el conjunto rojo formado por un chaleco largo con cuello solapa y manga sisa y cierre cruzado con botones. El diseño que cuesta 39,95 euros, tiene unos pantalones a juego de pinzas y estrechos que están disponibles por 29,95 euros.

La influencer optó por usar ambas prendas juntas y combinarlas con unas sandalias negras de tacón negras y 'clutch' a juego consiguiendo un look de invitada ideal. Sin embargo, hacerse con este conjunto es una opción perfecta ya que también puedes usarlo por separado. Los pantalones para cualquier outfit de tu día a día y el chaleco, desde llevarlo como vestido, hasta usarlo con jeans, camiseta y sneakers. ¡Acierto total!