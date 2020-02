19 feb 2020

Estábamos tardando en ver a Rocío Osorno con una de las prendas que más son tendencia esta temporada. El chaleco se ha convertido en uno de estos 'must have' de nuestro armario por varios motivos entre los que se encuentra su gran versatilidad, su posibilidad de vestir tanto en invierno como en verano y el toque tan sofisitcado que ofrece a cada look. Influencers como María Pombo o Grace Villarreal ya se han rendido a él y hasta celebrities de la talla de Blake Lively lo han escogido para sus estilismos. La última en unirse a esta tendencia ha sido la sevillana, que como buena embajadora de Zara, se ha hecho con uno de los más bonitos del gigante de Inditex.





VER 10 FOTOS Los chalecos de punto, la nueva prenda viral de Zara

A pesar de su ya bastante pronunciada tripita de embarazo, Rocío Osorno continua compartiendo looks con los que no deja de sorprendernos. Sabemos que es una fiel compradora de Zara, sin embargo, la influencer continua descubriéndonos prendas que se nos habían escapado. Es el caso del último outfit que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Un look formado por unos pantalones tipo leggins de Calzedonia de efecto piel y de color negros. Una prenda que además de ser ideal y original es térmica, por lo que es perfecta para ir guapísima hasta cuando el frío aprieta. Cuestan 39,95 euros y los hay disponibles en diferentes colores: granate, teja y verde militar.

La diseñadora optó por combinarlos con una camisa blanca básica y el chaleco. Un modelo corto de cuadros bicolor en blanco y negro que cuesta 39,95 euros y que ya está agotado en la talla XL. Este diseño que ha compartido Rocío es perfecto porque gracias a su estampado y a sus tonalidades que combinan con todo consigue dar vida a cualquier look de básicos. La influencer optó por combinarlo con blanco y negro, pero es ideal para añadirlo, por ejemplo, a un vestido rojo. ¡Directo a nuestra wishlist!