16 feb 2020

Tiene rollazo, hay que reconocerlo. Combinar un mini vestido con silueta babydoll y unas botas cowboy -aunque esté más bien visto- funciona. Y además mantiene ese punto entre trendy y festivalero del que no terminamos de cansarnos. Sin embargo, la propuesta de Rocío Osorno no acaba de convencernos del todo. ¿Será por las medias negras de cristal?





El vestido, que es de Zara, nos fascina. Estructurado, de cuello redondo y manga por debajo del codo con detalle de volantes y cierre en espalda con abertura y botón. Cómodo, desenfadado y con estilo. Además todavía está disponible en todas las tallas, de la XS a la XXL, a un precio de 29,95 euros.

Vestido estructurado mini de la nueva colección de Zara pinit

Sin embargo, no todos los comentarios que han dejado las seguidoras de la influencer en su post defendían el outfit y no porque la sevillana no esté favorecida o la propuesta estilística les horrorice sino porque, como apuntaban, es “un conjunto apto para muy pocas, complicado de defender”. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo?