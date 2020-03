4 mar 2020

Compartir en google plus

Los desfiles de la Semana de la Moda de París son un ir y venir de celebrities posando con sus mejores looks. Desde Hailey Baldwin con 3 estilismos monocolor en menos de 24 horas, hasta el conjunto de látex de Kim Kardashian. El front row de la capital francesa ha reunido a lo mejor del mundo de la moda y al show de Louis Vuitton , que ha sido uno de los más multitudinarios, no ha faltado Alicia Vikander. La actriz es una de sus mejores embajadoras y lo ha hecho con un look que merece una mención especial por cómo ha combinado una de las tendencias de la primavera: el jersey con cremallera.





VER 13 FOTOS Los looks de la fiesta de la Semana de la Moda de París: De Gigi Hadid a Gwyneth Paltrow

Ha sido a inicios de este 2020 cuando hemos fichado una constante en Instagram, una prenda que fashionistas e influencers han incluido en sus looks y que las firmas no han tardado en sacar a la venta. Se trata del jersey de punto con cremallera (o botones) en el cuello clásico y que ahora forma parte de algunos de los mejores outfits del 'street style'. Alicia Vikander, que no suele fallar a la hora de vestir, también se ha querido unir a esta tendencia en su llegada al desfile de Louis Vuitton y así es cómo lo ha combinado.

La intérprete escogió un modelo de manga larga en azul eléctrico con cremallera blanca y las siglas de la firma bordadas en el pecho a juego. Lejos de optar por un look sencillo y básico, Alicia arriesgó combinándolo con una minifalda de efecto cuero a lo 'patchwork' en color camel, con cuadros y dos rayas negra y roja.

La falda y el jersey todavía no están a la venta en la web española de Louis Vuitton, pero sí hay un diseño similar de manga corta que cuesta 1.550 euros y que es mucho más primaveral. La actriz completó el estilismo con unos mocasines de tacón blanco muy originales que sí están disponibles por 875 euros y un bolso de asa corta a juego. ¡Nos encanta!