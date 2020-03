5 mar 2020

Aunque el invierno se resiste a abandonarnos, la llegada de la primavera es cuestión de días y no queda nada para quitarnos los jerséis gordos y apuntarnos al combo perfecto del entretiempo: la camiseta -o camisa blanca- con blazer. Un dúo que toda amante de la moda convierte en su uniforme en algún momento de su vida y es, también, uno de los más socorridos de cualquier fondo de armario. Pero aunque sea un estilismo fácil, tiene un problema: con una blusa o camiseta blanca se transparenta el sujetador. Hay una solución rápida: no llevarlo. Pero como sabemos que esta opción es poco realista nos hemos propuesto encontarar el sujetador perfecto para estos casos. Que sea cómodo, en un tono neutro (no nos referimos al color carne) y que sea mono. Porque cuando vas bien vestida por dentro, añades un plus de optimismo a tu outfit.

Hay una solución rápida para que no se te marque el sujetador: no llevarlo. Pero como a nosotras nos encanta la lencería, preferimos usarlo y elegir uno que no se note para nada. pinit

No es una tarea fácil y ni siquiera en el street style han conseguido dar con la clave del éxito. Pero nosotras somos muy cabezotas y no hemos parado hasta encontrarlo. Y no nos hemos conformado con uno. Tenemos tres opciones.

La primera es una novedad de la firma Triumph. Es el sujetador Fit Smart, de la nueva colección de la marca que se llama Design For Life. Con este nombre, es evidente que está creada para el día a día de la mujer, lleve la ropa que lleve y tenga la actividad que tenga. Ha sido desarrollado para adaptarse a los cambios y movimientos en el cuerpo femenino, sin importar la hora del día, mes o año. Está disponible en tres colores, negro, blanco y rosa, pero hemos elegido este último porque es un tono más fácil de llevar con prendas blancas.

Sujetador Fit Smart de la última colección de Triumph, Design for life. Cuesta 45 euros y la influencer Lady Adict es una de las primeras que lo ha llevado. pinit

Otra opción, también en la misma línea de comodidad, es este sujetador de Etam. De corte minimalista, es el modelo Amande de la firma francesa, en rosa bebé. Un sujetador que no tiene cortes, costuras ni cierres y cuenta con unas espumas extraíbles para que le puedas dar la forma al pecho que más se adapte a la prenda que vas a llevar encima.

Este sujetador es el modelo Amande de Etam, sin cortes ni costuras. Cuesta 19,99 euros. pinit

Y la última opción es, sin duda, la más sofisticada. Es el modelo Paris de Tezenis. Tiene encaje, también es rosa (en un tono que tira más hacia el lila), de forma balconette con aro y sin relleno. Es perfecto para llevar con blusa porque si te dejas desabrochados algunos botones y enseñas ligeramente el sujetador, le darás a tu look un toque sexy e inesperado. Y que no te asuste el encaje, es tan fino que no se marca absolutamente nada.

El sujetador Paris de la firma Tezenis, cuesta 14,99 euros. pinit

¿Eres de encaje o de corte minimalista? ¿Sin costuras o con aros? Puedes elegir cualquiera de los tres, ninguno se va a notar debajo de tus camisetas o camisas blancas. Palabra de experta.