13 nov 2019

No podemos escamotearle a Paula Ordovás el aplauso por su atrevimiento. No es nada habitual que las influencers acepten ciertos riesgos en las colecciones de sus propias firmas o en las colaboraciones para las grandes marcas. Su objetivo es agradar a la mayor cantidad de seguidoras posible, con lo que los 'experimentos' han de realizarse siempre con mucho control. Un diseño que se pase de vanguardia puede quedarse prácticamente intocado en el stock, y esa es una pérdida que pocas marcas pequeñas y medianas pueden permitirse. Una bravo para Paula Ordovás por esta ingeniosa camiseta: nos encanta.

Paula Ordovás se arriesga con la camiseta con hombreras y acierta de pleno. La combina con un pantalón negro y un cinturón con hebilla joya de Redondo Brand. pinit INSTAGRAM

Está claro dónde se encuentra la decisión de diseño que implica un gran riesgo en este diseño de Paula Ordovás para My Peep Toes: las hombreras. Aunque las grandes pasarelas lleven algunos años reivindicándolas en americanas y vestidos de noche, no las vemos aún en la calle, probablemente porque están muy conectadas a un estilo barroco y llamativo del vestir que ya no conecta demasiado bien con la tendencia actual. Con esta camiseta sin mangas, Paula consigue esa conexión.





En realidad, la genialidad absoluta de esta prenda no se reduce al uso de las hombreras, sino a que estas se incluyan en una prenda tan del día a día como una camiseta blanca. Además, al presindir de las mangas el realce del volumen en los hombros es total. Qué manera más fantástica de sofisticar un básico como este. Estamos deseando que esta camiseta llegue a la tienda de My Peep Toes. De momento, se anuncia bajo el rótulo 'próximamente'.