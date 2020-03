6 mar 2020

Está en el top five de nuestros personajes de cómic favoritos. Nos encanta la versión ilustrada y retro de Wonder Woman (o la Mujer Maravilla), desde la tipografía del nombre de nuestra heroína hasta su corona de acero. El dibujo original es obra de H. G. Peter, y es precisamente ese el que recupera la colección de pijamas y ropa interior de Tezenis que por fin podemos comprar. Ya la llevan Teresa Bass y Dulceida, dos de las embajadoras influencers de la marca. Vas a querer copiar todo lo que llevan puesto, pero ya te advertimos que algunos de los looks tiene truco.

Las dos prendas más espectaculares de la colección Wonder Woman para Tezenis son el sujetador y la braguita con estrellas, el escudo de la Mujer Maravilla y las estrellas que la identifican. Es el conjunto que lleva en esta foto Dulceida y es tan bonito que dan ganas de llevarlo a la playa. El sujetador triangular no lleva aros pero sí un ligero relleno y está confeccionado en tul (14,99 euros). La braguita brasileña también es del tul y lleva el logotipo en el frontal (6,99 euros).

Las otras dos prendas que nos han maravillado desde el minuto uno las llevan Teresa Bass y Dulceida, pero por separado. Bass lleva la camiseta blanca con el fabuloso personaje de Wonder Woman impresionado en el frontal. No podemos ser más fans. Forma parte de un pijama, cuya parte de abajo lleva Dulceida: unos pantalones cortos chulísimos, con estrellas blancas sobre fondo azul. Atención: el conjunto no está disponible en todas las tallas, porque en realidad es para niños (12,99 euros). Si tienes una talla pequeña, te entrará.