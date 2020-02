19 feb 2020

Las vigilantes de Instagram lo sabemos por experiencia: cuando una prenda destaca sobre el resto, no nos queda más remedio que perseguirla hasta el final. No solo porque no podamos quitárnosla de la cabeza, que también. Sino porque es un error pensar sí o sí que está firmada por una marca del gran lujo o que cuesta una barbaridad. Lo cierto es que muchas veces nos sorpredemos, y esas prendas que tanto nos gustan, que tan únicas nos parecen, pertenecen a colecciones del low cost. Es el caso de la cazadoraretro que lleva Dulceida, la única que nos interesa de verdad ahora mismo. No te vas a creer lo accesible y barata que es.

El gran volumen a la espalda que consigue la cazadora efecto de piel de Dulceida. pinit

Lo cierto es que todo el look de Dulceida es un diez: siempre es un acierto buscar los contrastes, y el lazo con el que recoge la melena y el híper femenino bolso de Chanel consigue quitarle masculinidad al combo cazadora y vaqueros. La cazadora tiene un diseño totalmente andrógino, muy característico de los años 80. Llega además hasta la cintura, en una silueta bomber que logra darle un volumen expansivo tanto a la espalda como a las mangas. Una pasada.

La cazadora que lleva Dulceida es un diseño en color teja disponible en Storets. pinit

Se trata de un diseño confeccionado en piel sintética color teja, con estampado de cocodrilo. Lleva el cuello subido, dos bolsillos frontales con solapa y cierre con snaps. Aún la encuentras en Storets en dos colores, este teja y en negro, una opción que no queda tan espectacular como la que ha elegido, con buen criterio, Dulceida. Lo mejor es el precio mucho más barato de lo que cabía esperar: 116,95 euros. La verdad: no nos lo creemos.