8 mar 2020

Madrid se resiste a recibir las buenas temperaturas. Parece que la gran ciudad no está preparada para el tiempo primaveral y que el frío invierno, se ha instalado perenne, para quedarse unos meses más. Aunque añgún rayo de sol asoma por la ventana, aún no ha llegado el momento de coger los salones destalonados y la gabardina (ojalá) y salir a pasear. Pero... ¿La historia cambia cuando eres una celebrity? ¡Claro! Vestirse acorde al tiempo no es su prioridad y mucho menos, seguir la máxima aquella -que nunca entenderemos- que reza lo siguiente: los colores vivos, casi flúor no son para le invierno. ¿Qué dice Céline Dion al respecto? La respuesta esta en uno de sus últimos looks. Magia pura. Inspiración absoluta. Y algo de frío también.

En su viaje por convertirse en la reina de la moda (además de la de los escenarios) la cantante ha lucido un traje con pantalón de vestir, falda plisada, camisa y americana, todo del mismo color, que nos ha hecho plantearnos hacer un máster en 'layering', porque lo cierto es que, aunque no suene muy apetecible, queda ideal. Hacía frío sí, (la cantante la noche anterior lució uno de los plumas más calentitos que hemos visto en los últimos tiempo. Mangas de pelo incluidas), pero como suelen decir, "al mal tiempo, buena cara" y eso es lo que hizo la autora de "My Heart Will Go On".

Con un cinturón plateado, un mini bolso del mismo tono y su semblante serio, lo confesamos: no podemos ser más fans de Céline. Sobre todo porque combina, como la diva que es, el estilismo con sus gafas de sol y su actitud. El conjunto de cuatros piezas lo firma Peter Do, una de las firmas fetiche de la cantante.

¿Qué estilismos tendrá Céline bajo la manga para esta primavera? Si sigue así, no podremos hacer más que copiar (en versión low cost) su armario. ¿Nueva it girl a la vista? Solo podemos decir que "our heart will go on and on" con este idilio estilístico para siempre.