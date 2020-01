16 ene 2020

Compartir en google plus

Aunque su momento para darlo todo son las señaladas fechas de las 'fashion weeks' internacionales, Celine Dion no baja la guardia en su papel de inspiración de estilo y la damos encarecidas gracias por ello. Las ideas de estilismo a las que pone (escueto) cuerpo son tan magníficas y (lo que es mejor) aprovechables, que se ha convertido en nuestra influencer de moda global favorita, muy por encima de las treintañeras y veinteañeras que se dedican a la tarea 'full time'. El look que nos ocupa es tan original, espectacular y fácil de replicar, que no damos crédito. Vamos a clonarlo en cuanto podamos quitarnos de encima los abrigos. Una pista: incluye tul y un cortavientos.

El original look de Celine Dion mezcla una falda de tul con un cortavientos. pinit

Atenta, porque gracias a Celine Dion vas a encontrar la manera de sacar del armario ese vestido de tul o de plumetti que tanto te enamoró en su momento y que solo te has puesto una o dos veces. La idea es reconvertirlo en un look de día, por ejemplo para un vermú de domingo o una salida de tarde. Incluso te lo puedes poner para salir cualquier noche sin el temor a ir "disfrazada de Nochevieja". Empieza por encontrar el calzado obligado: unas botas, cuanto más potentes mejor. ¿De agua? Fantásticas.





VER 13 FOTOS Plumeti: el punto perfecto para tu look

La clave de este estilismo diez de Celine Dion es la mezcla de estilos: el festivo y romántico de una falda de tul o plumetti con el deportivo de un cortavientos. Todo lo que lleva la cantante canadiense es de Dior (ese cortavientos lo vas a ver por todas partes en primavera, en su versión original o clonada), pero podemos acudir a cualquier diseño del low cost para conseguir el mismo efecto. En realidad, lo único que necesitas para que funcione es actitud. ¿Te atreves?