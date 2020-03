2 mar 2020

Si como nosotras, eres previsora y ya estás empezando a preparar tu armario de entretiempo, bienvenida. Este look de Vicky Marín Berrocal te va a servir y mucho. Y es que, esa época en la que no hace ni frío ni calor consigue que vestirse cada mañana se convierte en una odisea. Por eso, desde la redacción ya te hemos dado ideas con estilismos como el de María Pombo o el de Kaia Gerber o con prendas como este mono que estiliza y la colección barata de Primark. La gabardina es el 'must have' del entretiempo y después de fichar la de Stradivarius de Paula Echevarría, Vicky Martín Berrocal ha confirmado que necesitamos una con un modelo de Mango.





VER FOTOS 20 looks para ir soñando con el entretiempo

Cuando un look de Vicky Martín Berrocal causa furor en Instagram, se nota. Y este último que ha compartido es un ejemplo de ello. De hecho, sus seguidores preguntaron tanto por las prendas que a la diseñadora no le quedó más remedio que detallar de dónde eran a través de su cuenta. Y no es para menos, porque se trata de un estilismo perfecto para el entretiempo protagonizado por un 'trench' de Mango.

Vicky se ha hecho con un modelo largo de doble botonadura efecto carey y solapas amplias en color marrón. Un diseño que tiene su cinturón con hebilla y que se encuentra disponible en la firma por 89,99 euros. Este es el diseño básico que muchas firmas tienen a la venta y la diseñadora ha sabido cómo combinarlo a la perfección.

Vicky vistió esta prenda para su viaje turístico a Lisboa, por lo que la utilizó en un look cómodo y básico, pero muy sofisticado, con el que recorrerse las calles portuguesas sin perder el estilo. Combinó esta gabardina con unos pantalones vaqueros de corte flare de Gerard Darel, una camiseta blanca básica de Topshop, cinturón de Hermès y unas deportivas blancas de Balenciaga. Básico y muy fácil de copiar, ¿tienes ya una gabardina en tu armario?