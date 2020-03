11 mar 2020

Aunque ya vislumbramos en el horizonte la primavera, la temporada en la que faldas y vestidos se convierten en las estrellas de las colecciones, de momento no podemos destronar la americana como la prenda más influyente del momento. De hecho, no descartamos que siga triunfando tan masivamente en los próximos meses, adaptándose al calor con tejidos más ligeros y colores más claros y naturales. El poder de atracción de este diseño clave del armario masculino es enorme, en parte porque nos favorece a absolutamente todas y en parte nos inviste de la seriedad que buscamos en nuestra imagen laboral. Recurrimos a la blazer para casi todo y en todos sus formatos, pero de todos los estilismos posibles nos quedamos con este en el que coinciden Alexandra Pereira y Melania Trump. Ambas recurren a un cinturón y el gesto es definitivo.

Alexandra Pereira lleva una americana oversize de su fondo de armario con un cinturón ancho en la misma gama de color. pinit

La americana es una prenda cien por cien masculina que puede investirnos de esa formalidad que muchas veces necesitamos, pero también puede situarnos en un lugar demasiado plano y discreto y disminuir innecesariamente nuestra presencia. En esos casos, el gesto que hemos detectado en muchas mujeres con poder, desde Melania Trump a Alexandra Pereira, es fundamental. Simplemente con añadir un cinturón a la blazer, definimos más nuestras curvas y remarcamos cintura, empoderándonos en una silueta que ya no queda sepultada por los volúmenes masculinos.





Melania Trump apuesta por una chaqueta con poder totalmente distinta: entallada, con trabillas y cinturón. pinit

Alexandra Pereira lo hace así con una chaqueta de estilo oversize que de otra manera no le haría mucho favor a su escueta talla 36: su presencia quedaría borrada. Melania Trump elige directamente un diseño de chaqueta que ya incluye el cinturón, y de hecho no es fácil verla con estilismos que no marquen a la perfección su cintura. De nuevo, se trata de buscar una imagen potente y fuerte, cosa que no vamos a lograr con diseños que están pensados para lo rectilíneo y no para lo sinuoso. Si lo femenino te empodera, no lo dudes: el cinturón es tu mejor amigo en los looks masculino o oversize. Garantizado.