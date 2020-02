13 feb 2020

Los looks de Melania Trump pocas veces están libres de polémica. La primera dama de Estados Unidos tiene looks que nos encantan -sobre todo si son de firmas españolas como Del Pozo- pero otras veces no está nada acertada (ni oportuna) con la elección de sus estilismos. Todavía nos llevamos las manos a la cabeza recordando la parka de Zara que se puso Melania con un mensaje poco apropiado para la situación que estaban viviendo los deportados en aquel momento (Trump pretendía separar a niños y bebés de sus padres para ser deportados por separado). El mensaje de la prenda decía 'I Really Don't Care, Do You?' ('Realmente a mí me da igual. ¿Y a ti?'). Un error que dio la vuelta al mundo a pesar de que la Casa Blanca le quiso quitar importancia.

Temas delicados aparte, hoy sí que vamos a aplaudir el look que ha llevado la primera dama de Estados Unidos para recibir al presidente de Ecuador y su esposa. Y eso que también ha sido objeto de críticas por parte de la prensa estadounidense. Un outfit compuesto por una falda de pitón y un abrigo verde.

Donal Trump y Melania recibían ayer en la casa Blanca al presidente de Ecuador, Lenin Moreno y su esposa, Rocío González. pinit

Las críticas venían por la falda de pitón, un modelo de Salvatore Ferragamo que cuesta 5.500 euros. ¿Excesiva? ¿Poco 'animal friendly'? Puede ser. No vamos a entrar en debates porque lo cierto es que la falda es maravillosa, pero sí te queremos contar que el modelo original de la firma italiana tenía un volante de raso añadido en el bajo que Melania ha querido suprimir para adptar la prenda a su gusto. Un apunte: está agotadísima.

Esta es la falda de Salvatore Ferragamo que ha llevado, modificada, Melania Trump. Está ya agotada. pinit

Pero lo que sí podemos tener es un abrigo como el suyo. Melania es muy de verde, ya lo ha vestido en varias ocasiones, y es uno de los tonos que más vamos a ver esta primavera. Así que no nos hemos tenido que ir muy lejos para copiárselo: en Zara hay dos modelos de la nueva colección de primavera que son prácticamente idénticos al de Melania. La única diferencia es el cinturón. Uno es en verde brillante y el otro en un tono más oscuro.

Abrigo verde de la nueva colección de primavera de Zara (69,95 euros). pinit

Abrigo verde oscuro de la nueva colección de primavera de Zara (109 euros). pinit

¿Te apuntas a la tendencia del abrigo verde como Melania Trump? Nosotras ya lo hemos hecho.