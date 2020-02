12 feb 2020

No cabe duda: estamos deseando que llegue la primavera. Solo así nos podemos explicar el furor que estamos viendo en Instagram con el azul cielo, el color pastel que ahora mismo triunfa entre las influyentes de moda más sofisticadas. No solo Alexandra Pereira nos ha sorprendido con un traje azul de Óscar de la Renta que es una locura,. Semanas antes, Paula Ordovás llevó otro traje del mismo color de la colección de Ines de la Fressange para Uniqlo que ha sido un hit en la tienda japonesa. Por no hablar del abrigo de lana azul cielo de Zara que ya tenemos guardado en nuestra wishlist. Las pruebas son concluyentes: este color bebé va a dar mucho que hablar.

Si te has enamorado y estas pensando en recurrir al clon de Uniqlo, olvídalo. Está agotadísimo. Sin embargo, las compradoras curvy tienen una opción espectacular de conseguir una americana fantástica, en un color azul cielo precioso y con una silueta larga muy favorecedora. Se trata de un diseño de River Island Plus que encontrarás desde la talla 46 por 87,99 euros. Alerta: las tallas vuelan.

Sí tienes la opción mucho más segura de sumarte a la tendencia del azul cielo gracias a Zara, pues en su nueva colección incluye accesorios en este tono. Las sandalia de piel acolchada es, de hecho, muy similar a la que lleva Alexandra Pereira. Lleva dos tiras cruzadas, posición para el dedo ylleva la punta cuadrada, tan de moda (49,95 euros). Un extra: incluye plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, pensada para aumentar la comodidad de la pisada. diseñada para ofrecer un mayor confort. El tacón es considerable: 8.9 cm.

Alexandra Pereira acompaña el traje azul cielo de Óscar de la Renta con su adorado bolso de Bottega Veneta, una adquisición reciente que no puede parar de mostrarnos en su Instagram. Es un diseño difícil de clonar, pero Zara tiene una opción también acolchada y en un azul cielo con brillo metálico fantástica (29,95 euros). Las dimensiones no son muy grandes: 25 cm de alto y 34.5 cm de ancho.

Aún tienes otra opción para continuar con la tendencia azul cielo en los accesorios que tanto gusta a Alexandra Pereira. Se trata de un bolso formato saca con el cuerpo plisado y fruncido en la parte superior, con el interior forrado. Lleva asas de mano y una tercera asa de hombro ajustable y extraíble. Es pequeño, mide 28 cm. de alto y 23 de ancho y cuesta 19,95 euros. Ideal.