12 mar 2020

Todavía faltan diez días para que llegue oficialmente la primavera, pero la meteorología no entiende de calendarios y en los últimos días ya hemos podido estrenar las prendas de las nuevas colecciones que nuestras firmas favoritas han lanzado en las últimas semanas. O recuperar esas prendas que guardamos durante el otoño y llevan meses esperando el regreso del buen tiempo.

Alexandra Pereira ha apostado por ambas opciones, tal y como hemos podido ver en sus Stories de Instagram y ha optado por un look primaveral clásico, lleno de encanto, que nos inspira para sacarle partido a blusas y pantalones. Y que también nos lleva de cabeza a una de nuestras firmas favoritas, por culpa de sus zapatos.

La influencer, en una captura de sus stories. pinit

“Este look define muy bien mi estilo, me encanta llevar este tipo de combinaciones más classic, y en este caso llevo pantalones blancos y camisa de rayas azul” comentó la propia influencer de su look. Y sabiendo del estilo del calzado que había escogido añadió “sé que me preguntaréis por los zapatos porque son muy bonitos. Son una compra que hice hace unos días en Zara y la verdad que me encantan, creo que los usaré muchísimo este verano”.

Este zapato de tacón destalonado de color blanco con rejilla en el corte cuesta 25,95 euros. Confeccionado con al menos el 25% de poliéster reciclado, los zapatos blancos de Alexandra Pereira pertenecen a la colección sostenible de Inditex, Join Life, y tienen un tacón de siete centímetros y medio.

Otra imagen del Storie de Alexandra Pereira. pinit

Después de verlos de cerca solo podemos coincidir con Alexandra Pereira, porque además de demostrarnos que quedan estupendos, son preciosos. Y si tu también has caído rendida a sus encantos, que sepas que en la web todavía está disponible entre los números 35 y 42.

Los zapatos, en el catálogo de Zara. pinit

Y tú, ¿te apuntas a un verano con los zapatos blancos de Zara?