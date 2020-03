3 mar 2020

Al igual que cuidas el rostro y el cuerpo a diario, las manos también necesitan una crema hidratante específicaque evite la sequedad, la irritación, las grietas y la tirantez. La piel de esta zona es tan agradecida que con un poco más de atención y constancia al aplicar una buena crema de manos, va a responder al instante. Y más cuando su peor enemigo llamado frío no da tregua.

Por ello, si no aún no has introducido este buen hábito a tu rutina de belleza, todavía estás a tiempo de salvarlas. Y ya que lo haces, hazlo con la icónica crema que utiliza la influencer Alexandra Pereira.

La it girl es fiel seguidora de los productos beauty de lujo -aún seguimos suspirando con su barra de labios de Tom Ford- y lo ha vuelto a demostrar con La Crème Main de Chanel (48,95 euros en Sephora), un cosmético con historia que fue creado en 1927 por Coco Chanel. Hoy la maison lo mantiene intacto como "el accesorio más deseado dentro un bolso", respetando su tamaño y su forma ovalada tan reseñable. Tan fotogénico y efectivo a partes iguales que ninguna instagramer puede resistirse.

¿Sus beneficios? Este tratamiento completo para manos y uñas, hidrata, suaviza y atenúa las manchas de la piel. Su textura emoliente se absorbe al instante, para poder seguir con el ritmo diario tras su utilización. Las manos quedarán perfectamente nutridas, suaves y delicadamente perfumadas. Y si los años ya han pasado por tu piel, ficha la versión antiedad La Créme Main Le Lift.

¿Alternativas low cost que también cuidan de tus manos? Crema juventud de las de Manos de Clarins (23,50 euros), Sakura Hand Lotion de Rituals (9,90 euros), Crema de Manos Karité Clásica de L’Occitanne (23 euros), Crème Mains Doucer de Payot (8,18 euros)... Elige tu favorita.