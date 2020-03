12 mar 2020

Por una vez y sin que sirva de precedente, Cristina Pedroche ha llevado a televisión un estilismo que no es para tirar cohetes por lo espectacular. De hecho, entra en la zona de los looks que podrían tener en el armario tres generaciones de mujeres de la misma familia: madre, hija y abuela moderna. La clave es su sencillez: una blusa de flores bastante romántica en un color pastel precioso y unos pantalones con pinzas nada arriesgados que favorecen a todos los tipos de cuerpo. Lo que sí nos ha alucinado por completo de este estilismo facilísimo es el color del pantalón: un azul aguamarina que se ha convertido en nuestra nueva obsesión primaveral. No es fácil encontrarlo en el low cost, aunque al final hemos dado con dos clones cromáticos en Zara.

Nuestro primer impulso al ver los fastuosos pantalones fue perseguirlos en la oferta online de moda. Son de la firma Sandro París, pero no aparecen en su tienda digital, no sabemos si porque se han agotado o porque aún no han llegado al website. De todas formas, los pantalones de esta marca suelen rondar los 200 euros, con lo que merece la pena buscar clones cromáticos en el low cost con los que darnos un capricho más accesible. Y hemos encontrado algunos en Zara.





La opción que más nos convence, sobre todo porque hablamos de un conjunto, es este pantalón de Zara que puedes comprar con una americana a juego. Como traje es espectacular. Además del color azul agua que buscamos, el pantalón lleva el bajo acabado en evasé, una silueta fluida y tiro medio (29,95 euros).

El segundo pantalón azul agua que hemos encontrado en Zara no tiene nada que ver con el de Cristina Pedroche ni con el pantalón de traje que te propusimos antes. Se trata de un diseño cien por cien primaveral, con cintura elástica y pernera ancha, confeccionado en un tejido plisado (19,95 euros). Nos encanta, pero estamos súper atentas por si llegan vaqueros o pantalones de lino en este color aguamarina que nos ha conquistado. Capricho total.