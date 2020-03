9 mar 2020

Cada temporada tiene su silueta característica, sus vaqueros fetiche e, irremediablemente, su vestido negro de cabecera. Sin embargo, no es tan fácil detectar la corriente dominante en una tendencia cada vez más fragmentada, que aspira a satisfacer los gustos y necesidades de casi todos. Cristina Pedroche nos ha echado una mano a la hora de encontrar el 'little black dress' que, con razones más o menos objetivas, podemos considerar el más relevante de la primavera. Tiene tanto a favor, que está agotadísimo en la tienda online de Pull&Bear, aunque no nos extraña nada que así sea. Queda como un guante, es estilosísimo (lleva hombreras) y cuesta menos de 20 euros. ¿Cómo no iba a agotarse? Por suerte, la marca ha abierto lista de espera. Crucemos los dedos.

El vestido de Pull&Bear que lleva Cristina Pedroche apuesta por las hombreras. pinit

El vestido tiene la silueta ajustada que más favorece a todos los tipos de cuerpo. Realza las curvas tanto si no tienes tantas como si son máximas, con la ventaja añadida de las hombreras, una pieza clave a la hora de reducir ópticamente centímetros de cadera. Nos encanta además que renuncie a la manga, porque subraya aún más el efecto cool de las hombreras. Puedes llevarlo solo y ajustadísimo, pero también un poco más suelto y añadirle un pantalón, por ejemplo efecto piel. Tiene muchísimas posibilidades.





El vestdo que ha elegido Cristina Pedroche está confeccionado con un tejido elástico. pinit

Está claro que las fashionistas no iban a dejar pasar este diseño así como así: se agotó poco después de llegar a la tienda online de Pull&Bear. Sin embargo, la tienda ha abierto una lista de espera, así que tenemos esperanza de que lo vuelvan a reponer en sus cinco tallas (por suerte, llega a la XL). El vestido lleva frunces, cuello redondo y está confeccionado en un tejido ligeramente elástico. Lo mejor: cuesta solamente 19,99 euros. Un auténtico chollo.