5 mar 2020

Cristina Pedroche convierte en un hit de ventas todo lo que se pone, eso lo tenemos claro. En parte es el efecto de la televisión: la ven muchísimos millones de compradoras. Pero no hay que perder de vista la facilidad con la que conecta con el estilo deseado de muchísimas fashionistas, porque los looks que desaparecen, literalmente, de las marcas son los más femeninos y sexys que podemos ponernos fuera de un plató de televisión. No siempre podemos comprarnos las prendas que la presentadora luce en sus programas, pues no tienen ese sentido práctico que necesitamos para llevarlos en el ajetreado día a día. Sin embargo, el estilismos que nos ocupa, con una falda de flecos y un body, lo tiene todo para triunfar entre las fans de Cristina. De hecho, ha sido el que más rápidamente se ha agotado en lo que va de año: no ha durado ni un día en la tienda online de Capriche.

Detalle de la falda de flecos con estampado tribal que ha agotado Cristina Pedroche. pinit

Estaba claro que este look iba a arrasar en al tienda online de Capriche: es comodísimo además de sexy y femenino. Ademas, ambas piezas son igualmente espectaculares, aunque la falda se lleva los mayores méritos. Se trata de un diseño con un estampado tribal en blanco, negro y amarillo terminado en flecos absolutamente original (78 euros). Tiene un movimiento fantástico, tanto que se ha agotado en cuestión de horas. Desde la marca advierten: hay que mantenerse alerta porque no saben aún si volverán a tenerla.





El body que ha elegido Cristina Pedroche para acompañar esta falda no se queda atrás en cuanto a sexy: le queda como un guante. Es tan fantástico, que se ha agotado a la misma velocidad que la falda, a pesar de ser minimalista y negro. El secreto de su éxito está en la espalda: lleva un enorme escote que la deja prácticamente entera al descubierto. Costaba 49 euros y, como pasaba con la falda, Capriche no tiene aún claro si volverá a tienda. ¡Esperemos que sí!