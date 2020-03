12 mar 2020

El confinamiento y alejarse de los lugares donde se congreguen muchas personas son dos de las principales recomendaciones de las autoridades sanitarias a la hora de evitar el contagio por coronavirus. Algunas personas, sin embargo, se ven obligadas a continuar con su actividad laboral a pesar de todo, caso de las modelos que han de desplazarse para cumplir con contratos firmados antes de esta alerta sanitaria global. Naomi Campbell tiene claro desde hace bastante tiempo que los aeropuertos son un foco de contagio extraordinario. De hecho, este verano subió a su canal de YouTube un vídeo en el que desvelaba su rutina higiénica cada vez que subía a un avión. Incluía guantes antibacterianos, gel y toallitas desinfectantes, un cubreasiento y mascarillas para la cara. El mundo la llamó exagerada. Ahora, con el coronavirus acechándonos, sabemos que tenía toda la razón.

Aunque algunos se han reído de ella acusándola de vestirse como si se dirigiera a Chernóbil, lo cierto es que Naomi Campbell se toma muy en serio su salud y, por extensión, la de los demás. No es solo el miedo a contagiarse, sino también la medida de responsabilidad de aislarse como un agente posible de patógenos. "La seguridad es lo primero", escribió la modelo en su cuenta de Instagram, un comentario que fue aplaudido por su compañera de generación y profesión Linda Evangelista y que otras seguidoras se tomaron como una ironía. No la tomaron en serio, pero Campbell va muy en serio con este traje anti coronavirus.

Naomi Campbell no es la única famosa que ha compartido sus medidas de precaución ante el coronavirus. Gwyneth Paltrow, Bella Hadid, Diplo, Justin Bieber, Katy Perry y otros no han dudado en contar en sus redes las medidas que están adoptando para no contagiarse. En su momento, algunos acusaron a Campbell de tener fobia a los gérmenes y de estar obsesionada con un contagio. Lo que les contestó viene muy al caso ahora mismo: "Llámame lo que quieras. Cuando se trata de mi salud, hago todo lo necesario para protegerla".