12 mar 2020

Cómo se nota que ella es supermodelo: a Irina Shayk no se le resiste nada a la hora de elegir estilismo. Ni siquiera las transparencias más extremas. Pero si nos centramos en sus looks de calle -y no en los de desfiles o alfombra roja- vemos que ella siempre apuesta por ropa y calzado cómodo -como las botas militares-, vaya o no acompañana de su hija Lea de Seina, la pequeña de dos años fruto de su relación con el actor Bradley Cooper.

En este caso, Irina ha salido a pasear a su hija con otro look casual, pero con una prenda que no ha pasado desapercibida. Junto a un sencillo plumas negro y una sudadera del mismo tono con capucha, la modelo ha llevado unos llamativos pantalones con estampado animal print. ¡Y nada menos que de vaca! Nos encanta que Irina le de un toque de diversión a un outfit de street style y por eso ya se ha convertido en nuestro ejemplo a seguir esta semana. No será fácil, pero no hay nada que se nos ponga por delante. Si Irina puede, nosotras también.

Irina Shayk pasea por Nueva Yprk con su hija Lea con unos pantalones con estampado de vaca. pinit

Nos hemos puesto manos a la obra para buscar un pantalón como el suyo pero no hay ni rastro de algo así en las tiendas convencionales. Y no nos llega el presupuesto para los de Irina: un modelo de Burberry de más de 300 euros. Por eso vamos a usar un truco y es sustituir el estampado de vaca por uno de leopardo o de cebra. No es lo mismo, pero lo hemos intentado. ¿Dónde los encontramos? Ambas opciones están en Zara. Para las más atrevidas, el print de cebra en versión leggings; para las menos, unos paper bag de leopardo mucho más discretos -también menos originales-.

Leggings con estampado de cebra, de Zara. pinit

En Zara tienen estos leggings con estampado de cebra en blanco y negro que, aunque no son tan llamativos como de los Irina, sí que son originales dentro de los looks que vemos en las nuevas colecciones de primavera -llenas, evidentemente, de flores-. Aunque parezca imposible, son facilísimos de combinar: solo tienes que seguir la recomendación de la firma y hacerlo con una americana negra y una camiseta, por ejemplo, blanca debajo. Cuestan 17,95 euros y hay tallas desde la XS hasta la XL.

Pantalones de corte paper bag con estampado animal, de Zara. pinit

¿Mucho para ti? ¿Necesitas un plan B? Pues es este. Los pantalones paper bag con estampado animal en tonos negros, blancos y marrones, también de Zara. Entre lepardo y tigre, son perfectos para llevar también con americana en el entretiempo (o ahora con un plumas, como la modelo) y la mejor noticia de todas es su amplitud de tallas, desde la XS hasta la XXL. Encuentras la tuya sí o sí. Cuestan 39,95 euros.

Versionado para ser apto para todas las mortales, cierto. Pero hemos demostrado que si quieres vestir como una supermodelo, puedes hacerlo.