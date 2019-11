18 nov 2019

Pensamos que los estilismos con los que aparecen en público las top models son ese tipo de look imposibles que solo las llamadas "mujeres más bellas del planeta" se atreven a vestir. Y estábamos muy equivocadas, porque en muchas ocasiones pueden servirnos hasta de inspiración para nuestro día a día. Es lo que ha ocurrido con Romee Strijd, que ha aparecido con un total look negro que va directo a nuestra lista de looks de oficina perfectos. Este año no habrá desfile de Victoria's Secret por lo que tendremos que conformarnos con ver a los ángeles con looks más terrenales y accesibles para todas.

Romee Strijd con un total look negro. pinit gtres

Romee Strijd, junto a otras ángeles y numerosas celebrities entre las que se encontraba Paris Hilton, acudió a los premios Revolve. La supermodelo escogió para este acto un estilismo formado por prendas negras que, a pesar de que parece un básico, nos ha parecido un acierto total. Strijd optó por una blusa de manga larga cruzada que acompañó con un cinturón efecto piel para definir la silueta y que conjuntó con uno pantalón flare. Además, añadió unas sandalias de dedo muy originales y un peinado efecto wet.

Romee Strijd junto a Laurens van Leeuwen. pinit gtres

Un estilismo básico, pero de lo más favorecedor y muy fácil de copiar en versión low cost. Y cómo no, hemos encontrado su copia en Zara. El gigante de Inditex tiene varias opciones para clonar el look de un ángel de Victoria's Secret. Diferentes modelos de blusas negras con las que buscar el estilo que más se adapte a tus gustos, pero manteniendo la inspiración del look de la modelo.

zara Blusa cruzada con lazada de y manga plisada de Zara (25,95 euros). zara Blusa de manga larga con lazo delantero de Zara (29,95 euros). zara Top cruzado sin mangas con cinturón con hebilla de Zara (25,95 euros). zara Blusa popelín con lazada y manga abullonada de Zara (29,95 euros).

Zara también tiene disponible un pantalón muy similar al de Romee Strijd. Un modelo flare o campana en color negro que cuesta 29,95 euros, aunque no es la única. Este estilo de pantalón es tendencia y es probable que ya tengas uno en tu armario, si no es así, en muchas firmas lo tienen a la venta para busques el que mejor te sienta. Este estilismo es uno perfecto para ir a la oficina e incluso combinado con sandalias de tacón puede ser todo un acierto como look de noche. Además, las prendas por separado te solucionarán más de un look.