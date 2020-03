12 mar 2020

Empieza la temporada de bodas de pirmavera y hay que tomar nota ya de los posibles looks de invitada. Hay firmas ideales de las que ya hemos hablado, pero también piezas sueltas en el low cost que, aunque no son igual de espectaculares, sí nos apañan a la perfección con unos buenos complementos. La mejor prueba la tuvimos la primavera pasada, con un traje verde de Oysho: era el vestido que queríamos llevar a nuestras bodas de primavera. Tanto que agotó existencias y muchas se quedaron con las ganas de llevarlo a algún enlace. Pues bien, este año, la firma de baño y lencería de Inditex nos da una segunda oportunidad y reversiona su famoso vestido verde de invitada. Lo ha hecho en su nueva colección de primavera y, aunque tiene algunos cambios respecto al del año anterior, es tan bonito que no va a tener nada que envidiarle. ¡Incluso es más barato!

Oysho reversiona esta temporada su vestido de invitada más famoso de la pirmavera 2019.

En un tejido fluido y manga corta a la altura del codo, el vestido lleva un cruce estratégico en la cintura para afinar y marcar la silueta. Así, el escote cruzado resulta 100% favorecedor y perfecto para añadir algún colgante o collar espectacular. De largo midi, lo puedes llevar desde la primavera hasta el verano, con unos zapatos de un color fuerte en contraste (morado, mostaza...) o unas sandaias doradas. Una diadema o tocado pondrá la guinda a un look low cost más que aparente.

Además, el verde va a ser uno de los colores de la temporada y en este tono oscuro le queda bien tanto a rubias como a morenas. Cuesta 35,99 euros (el del año pasado era un poco más caro) y ya se está empezando a agotar en algunas tallas. De la XS a la XL, de esta última ya no quedan unidades en la web.

Este vestido de invitada de Oysho ya se está empezando a agotar en algunas tallas y casi no ha empezado la temporada.

Y por añadir una ventaja más al look de invitada perfecto y barato. Esta es de las que no se ve: un 25% del poliéster con el que está hecho el vestido es reciclado, hecho a partir del reciclaje de botellas de plástico.