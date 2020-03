8 mar 2020

La época de bodas, bautizos y comuniones se avecina. Si este año tienes muchas, lo sentimos. No porque no te lo vayas a pasar en grande (todo lo contrario) sino porque encontrar el look perfecto para cada ocasión es, a veces, misión imposible. Sobre todo si quieres que sea una prenda súper favorecedora, que te puedas volver a poner y que además, sea low cost.

Bajo estas peticiones parece muy complicado encontrar nada, pero... Paula Echevarría nos ha enseñado un vestido ideal en su cuenta de Instagram y, ¡tachán! Tenemos ganador para nuestro próximo evento esta primavera. Se trata de un vestido de flores en tonos rojos y rosas, corto (para lucir pierda a la perfección) y fruncido en la parte del abdomen, por lo que no puede ser más favorecedor. La actriz se encuentra en Miami y mientras nosotras dormíamos, nos ha deleitado con un 'boomerang' en el que se puede apreciar el diseño a la perfección.

Se trata de un vestido de la firma española Mioh y aunque no es precisamente low cost, sí que tiene un precio más que razonable si lo comparamos con otros vestidos de invitada. ¿Lo mejor? Lo podrás lucir en más de una ocasión y su corte hace que se adapte a la silueta como un guante (punto a favor: el escote en pico que siempre queda de infarto).

El vestido se encuentra disponible desde la talla XS hasta la XL y cuesta 184 euros. ¿Qué opinas? ¿Crees que has encontrado tu próximo vestido favorito? Nosotras creemos que sí...