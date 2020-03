17 mar 2020

Las series y realities no solo nos entretienen con sus tramas, también nos hacen soñar con otras vidas o con cómo podríamos cambiar y mejorar las nuestras. Por ejemplo con series con un marcado tono feminista o incluso con besos que replicar. Y, por supuesto, en cuanto a la moda y los looks no iba a ser menos.

Una minifalda en 'Gossip Girl', un vestidazo de las Kardashians en su reality o incluso una camiseta friki de Sheldon... A todas nos ha pasado alguna vez el quedar totalmente enamoradas de algunas de las prendas que lucían los protagonistas (o alguna de sus amigas) de nuestras series favoritas. Pues ahora podemos saber de qué marca son y dónde encontrarlas. Es una web americana que se llama WornOnTV y tiene miles de looks registrados de cientos de personajes de televisión.

¿Qué es WornOnTV y cómo nació?

WornOnTV es una página web que funciona como buscador de los looks aparecidos en los capítulos de las distintas series de televisión o reality shows de calado mundial. Muestra capturas de pantalla del modelo en cuestión y al lado su correspondiente prenda real, ¡y directamente puedes comprarlo desde ahí! Ya que te redirige a las diferentes webs de compra.

No está gestionada por ninguna marca o productora, la lidera de forma totalmente independiente una bloguera americana que salvaguarda su anonimato bajo el nombre de Linda. La idea nació en 2020 y según afirma: "Aparentemente, navegar por Internet durante horas mirando ropa para encontrar el producto exacto se convirtió en mi superpoder". Ahora cuenta con dos personas en su equipo.

La gente puede proponer qué series incluir en la base de datos y, si en algún caso no encuentran la prenda exacta, hacen una recomendación muy similar para que puedas casi calcar el look.

Lamentablemente, hay un par de series míticas que nos encantan y que no podremos cotillear como `Sexo en Nueva York´ o `Friends´ ya que, como explica Linda: "Las compras on line apenas existían cuando se rodaron estos programas, lo que significa que será imposible rastrear los artículos".