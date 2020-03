18 mar 2020

Seamos prácticas: ¿qué es lo que nos pone de mejor humor? Entre otras cosas, estrenar moda. ¿Por qué no permitirnos algún capricho, ahora que además nos vamos a ahorrar un dinerito en salidas debido al coronavirus? Puede ser un buen momento para levantarnos un poco el ánimo,comprando esa prenda que no necesitamos, pero que nos haría feliz. Te proponemos dos de la nueva colección de una de esas tiendas a las que recurrimos solo en momentos especiales y puntuales: Uterqüe. ¿Por qué? Pues porque sus precios son algo más elevados que en el resto del lowcos, y es complicadísimo no entrar y comprarse algo: todos sus diseños son espectaculares. En esta ocasión nos quedamos con dos que no desbordan enormemente el presupuesto y que, además, dan un subidón de optimismo gracias a su color: el rosa.

Nos encanta esta camisa con un estampado setentero espectacular, idea de Uterqüe. pinit

La primera prenda que queremos proponerte como capricho es, en realidad, súper práctica y una inversión fantástica. Vamos al grano: es la típica camisa que levanta cualquier look con vaqueros que quieras proponer. Y con una falda puede resultar un espectáculo (de hecho, Uterqüe propone una con el mismo estampado y larga hasta los pies). Está confeccionada con un tejido fluido, con un estampado multicolor de estilo setentero y cuello clásico y cuesta 79 euros.





Fantástico jersey con unos hombros marcados con volumen espectaculares. pinit

Nuestro segundo capricho tiene un tono distinto, mucho más apacible, gracias a un tono de rosa mucho más tranquilo. En este diseño lo importante no es tanto el color, como un patrón directamente espectacular, con unos hombros como no hemos visto en el resto de tiendas del low cost.. Se trata de un jersey de punto con hombreras y una pieza triangular que destaca aún más los hombros. El estilo es ochentero, pero la prenda es tan dulce que la silueta pierde toda la agresividad. Es maravilloso y cuesta 69 euros. Tentación total.