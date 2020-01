22 ene 2020

Podría ser una de las prendas de Zara Kids que causan furor, pero se trata de una chaqueta de punto de la nueva colección de mujer. El gigante de Inditex se ha propuesto arrasar con el punto y después de hacernos desear la primavera con estas prendas bordadas, ha conseguido sorprendernos de nuevo con un cárdigan de Toy Story. Sí, sí, has leído bien. Si ya triunfó a comienzos de temporada con uno de Mickey Mouse, este con bordados de una de las películas de Disney más conocida tiene todas las papeletas para ser la nueva chaqueta amarilla.

Se trata de una chaqueta de punto en color crudo con bolsillos y cierre de botones con bordados en forma de cactus verde. Sin embargo, lo mejor de la prenda se encuentra en la espalda y tenemos que reconocer que es una auténtica FANTASÍA. Tiene unos coloridos bordados con la imagen de Woody y cactus. Cuesta 39,95 euros y para nuestra sorpresa, todavía no está agotada.

La prenda acaba de llegar a la web de Zara y está disponible en todas las tallas: S, M o L. ¿Lo mejor? Que las influencers todavía no la han descubierto. A pesar de que su precio no es del todo asequible, tiene muchas posibilidades de agotarse en muy poco tiempo y de convertirse en la prenda estrella de la primavera. Y no es para menos. Date prisa y sé de las primeras en hacerte con ella, porque en cuanto se viralice en Instagram, desaparecerá y lamentarás no haber seguido nuestros consejos. Quien avisa no es traidor.