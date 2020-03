21 mar 2020

Compartir en google plus

Es una de las prendas con más color y energía que hemos visto últimamente en los looks de nuestras instagramers favoritas. La cuarentena está siendo dura para todos pero animarnos cada día eligiendo un look distinto para teletrabajar desde casa o simplemente para pasar el día con alergría, se ha convertido en una de nuestras premisas. Y parece que María Fernández-Rubíes opina exactamente lo mismo pero es que ella además tenía un doble motivo de felicidad, ya que con ese look agradecía todos los mensajes de cariño que había recibido por el notición que dio el día anterior, su embarazo.

Las chaquetas se convierten en la prenda perfecta para las épocas de entretiempo y un detalle crucial son sus tejidos. El punto es la mejor opción cuando las temperaturas comienzan a pasar de ser frías a cálidas por lo que incluso las cárdigans de primavera pueden convertirse en una prenda exterior que nos sirva para los momentos del día más fríos.





VER FOTOS 20 chaquetas de primavera para olvidarte del jersey

Concretamente la tendencia de las "chaquetas de abuela" son una de las que más hemos visto durante los últimos meses. ¿Qué tienen de especial? Sobre todo corte: son amplias, las más caráctisticas son las de tejido de la lana, mangas anchas, largas hasta incluso llegar a las rodillass, cuello de pico y abotonadas.

La chaqueta de María Fernández-Rubiés que nos ha enamorado es una cárdigan de abuela pero reinventada por su frescura en los colores con degradado tie dye, su corte oversize y su tejido. La prenda es de la marca laagam y es uno de sus best sellers.