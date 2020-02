4 feb 2020

Llegaron a finales del 2019 y ha sido ahora en 2020 cuando han conseguido convertirse en el 'must have' de nuestro armario. Sí, sí, estamos hablando de las chaquetas de punto o también llamadas de abuela. No hemos dejado de ver desde entonces propuestas diferentes que han hecho muchas influencers como la de Erea Louro o la de Rocío Osorno a juego con el top. Otras ya son virales en las redes como la de Toy Story o la de cuadros, ambas de Zara. Ahora ha sido María Fernéndez-Rubíes quien ha conseguido desbancar a todas con un modelo multicolor que nos ha enamorado.

A finales de año ya hubo una chaqueta de colores que arrasó en Instagram y al que muchas influencers quisieron unirse. Sin embargo, María ha encontrado una versión más gordita y ponible que ha dejado a sus seguidores con ganas de saber de dónde procede. Se trata de un diseño de punto grueso en tonalidades pasteles degradadas, que combinó en look casual al acompañarla de una camiseta básica blanca. La instagramer todavía no ha desvelado de dónde es la prenda, por lo que estaremos atentas para actualizar la información y poder copiársela.

Sin embargo, si eres de las que no puede esperar, María también ha compartido un modelo de Zara que sí está disponible. Es una chaqueta de punto marrón con botones joya y mangas abullonadas que forma parte de la nueva colección del gigante de Inditex. Un diseño más básico y combinable que pega con todo y con el que puedes crear looks tanto de día como de noche. Ella optó por un look monocromático combinándola con pantalones a juego de Intimissimi. Y tú, ¿con cuál te quedas?