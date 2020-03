23 mar 2020

A estas alturas del confinamiento por coronavirus, casi todas lo tenemos ya clarísimo: para aguantar las semanas de encierro que tenemos por delante, tenemos que seguir al pie de la letra los consejos de los psicólogos que saben sobre aislamiento. Por ejemplo, arreglarse todos los días y no caer en la tentación de quedarnos todo el día en pijama. Alexandra Pereira está mostrando en su Instagram looks súper cómodos, que no pierden en ningún momento ese factor cool que mantiene el ánimo en alto. Nos quedamos con las pistas que nos están proponiendo: elegir prendas básicas, de tejidos fluidos y silueta ancha; no conformarnos con una coleta y arreglarlos el pelo e incluso maquillarnos ligeramente aunque no vayamos a salir; y tratar de mantener la casa limpia y ordenada. No lo olvidemos: el exterior tiene un impacto directo en nuestro interior.

Nos encanta el juego cromático de este look minimalista de Zara. pinit

Nuestro look favorito en este momento para estar en casa es un tres piezas de Zara que, maravilla, está parcialmente en rebajas. Nos encanta la combinación de colores que se escapa a los clásicos looks monocromáticos que estamos viendo: jersey con escote de pico y manga sisa negro (17,95 euros), una camiseta blanca de algodón muy básica (4,95 euros) y unos joggers de color arena que aún tienes en un par de tallas a precio rebajado: costaba 25,95 euros y ahora te lo llevas por 15,99 euros. Es comodísimo.





VER 8 FOTOS Los looks cómodos con los que famosas e influencers nos recomiendan quedarnos en casa

Nos gusta muchísimo el conjunto de jogger y camiseta con hombreras de Stradivarius. pinit

En la misma línea, nos gusta mucho la sugerencia que nos hace Stradivarius para que nos apuntemos al minimalismo más depurado: joggers y camiseta. Volvemos a unos pantalones de felpa súper confortables que, además, sí tienes en todas las tallas en ese color blanco roto tan en tendencia (12,99 euros). Y ya que estás en Stradivarius, no te puedes ir sin llevarte uno de sus hits de ventas del momento: las camiseta con hombreras, en blanco o negro. Genial para darle ese punto cool al look para estar en casa (9,99 euros).

Zara ha tenido la buenísima idea de confeccionar el clásico chándal en punto. pinit

No queremos dejar de proponerte un dos piezas en punto que simula al chándal que se ha agotado en todos los colores disponibles en Zara, excepto en este precioso gris. La verdad es que la idea de confeccionar el clásico patrón del chándal en punto es buenísima, por eso no nos extraña nada su éxito. Este look es tan bonito, que da hasta pena que se quede en casa. El pantalón lleva cintura elástica y bolsillos laterales (25,95 euros) y la sudadera incluye la inevitable capucha y el bolsillos canguro (25,95 euros). Nos encanta.