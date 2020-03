17 mar 2020

Si aún no tienes una camisa o, mejor una blusa azul en el armario, es que no has pensado todo lo bien que se merece tu vestidor. Esta prenda prácticamente eterna es una de las más inteligentes y prácticas por varias razones: el color azul es universalmente favorecedor, puedes llevarlo en estilismos de alto impacto cromático, como los que combinan azul y rojo o marrón y rojo, y jamás pasa de moda. De hecho, la blusa que luce Alexandra Pereira es de la temporada pasada y tiene toda la actualidad del mundo. Tanto, que hemos encontrado en Zara algunos clones que la igualan o incluso la superan. Todos tienen las mangas abullonadas o con volumen que tanto se llevan en la tendencia de primavera. No te las pierdas: aún están disponibles en todas las tallas.

Nuestra favorita: una blusa de rayas y con un cuello victoriano mínimo, de Zara. pinit

Nuestra favorita, por femenina y por cierto aire victoriano que nos tiene enamoradas, es este diseño con el cuello subido y rematado con un volante. También es de finísimas rayas, como la de Alexandra Pereira, y lleva además las mangas abullonadas que tanto favorece la tendencia de primavera. La sensación de amplitud es importante, de ahí los frunces que lleva en el delantero (si tienes el pecho grande, cuidado). El precio es cien por cien Zara: 29,95 euros.





VER 11 FOTOS Once blusas blancas la última tendencia que vas a querer ya en tu armario

Espectacular blusa azul con el cuello adornado por una pieza de organza bordada. pinit

Con un largo crop de lo más sugerente, esta segunda opción tiene una originalidad maravillosa: esa aplicación en organza bordada que adorna cuello y escote y que le da un toque espectacular a la prenda. Las mangas son también protagonistas por su volumen y porque van terminadas en un puño elástico bastante ancho (Zara, 29,95 euros).

Una blusa salida del armario victoriano, con el cuello bebé y los puños blancos. pinit

La última blusa es, también, especial. De hecho, podría estar en el armario de cualquier heroína victoriana, incluidas las "Mujercitas". La silueta es cien por cien decimonónica: las mangas fruncidas y con volumen y los puños contrastando en blanco son puro siglo XIX. Además, lleva una aplicación de encaje en el cuello bebé que no puede ser más retro. Si buscas una blusa más vintage, esta es la tuya (Zara, 25,95 euros). Tiene una personalidad brutal.