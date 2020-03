24 mar 2020

Compartir en google plus

Rocío Osorno se ha querido unir a las propuestas del resto de influencers de looks para estar en casa y tenemos que reconocer que su idea es la más gustosa. Después de ver los chándales molones de Ana Moya, los estilismos para teletrabajar de Marta Riumbau y hasta el look divertido de Tamara Falcó, nos ha quedado claro que hay un tejido que no puedes faltar en tus outfits de cuarentena: el punto. Y la diseñadora sevillana se ha apuntado a él con un conjunto low cost que necesitamos ya.





VER 8 FOTOS Los looks cómodos con los que famosas e influencers nos recomiendan quedarnos en casa

La influencer sevillana se encuentra en la recta final de su segundo embarazo, por lo que para ella es imprescindible ropa cómoda y que se adapte a la barriguita. Por ello, no ha dudado en compartir con sus seguidores una de sus últimas adquisiciones para pasar el encierro. Se trata de un conjunto de punto en color marrón cámel que puedes comprar por tan solo 20,40 euros en la página web de Boohoo.

Un conjunto que por ese precio incluye unos pantalones de talle alto con goma elástica en el bajo y en la cintura y un jersey cropped de maga larga y cuello redondo en punto de ochos. Ambas prendas en el mismo tejido gustoso y suave perfecto para estar cómoda en casa. Además, el jersey es tan ideal que también lo puedes usar con unos pantalones vaqueros para salir a la calle. Está disponible en la talla S, M y L y tenemos que reconocer que es una de las mejores propuestas de look de cuarentena. ¡Lo queremos!